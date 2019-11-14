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Отставки и назначения
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Новым куратором реформы мусорной отрасли в России стал Константин Румянцев

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Константина Румянцева на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте кабмина.

"Назначить Румянцева Константина Николаевича заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - говорится в документе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минприроды, Румянцев станет новым куратором реформы обращения с твердыми коммунальными отходами вместо покинувшего пост в начале ноября Владимира Логинова. Ранее Румянцев занимал должность помощника вице-премьера РФ Алексея Гордеева, а до этого был помощником Александра Хлопонина, занимавшего пост заместителя председателя правительства с 2010 по 2018 год.

Логинов, курировавший реформу мусорной отрасли, покинул должность замглавы Минприроды по собственному желанию, проработав на ней меньше года - он был назначен 30 ноября 2018 года.

Реформа, запущенная в России 1 января 2019 года, призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияОтставки и назначения
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