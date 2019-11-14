Захарова заявила, что захват США дипсобственности РФ развязал руки другим странам

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. США в истории с захватом российской дипломатической собственности показали другим странам, что и они могут совершать такие же действия. Об этом в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент в посольстве Венесуэлы в Бразилиа.

"К сожалению, проторенная дорога, по которой идут венесуэльские оппозиционеры, она была проложена Вашингтоном. Вы помните захват властями США российских дипломатических и консульских объектов и торгового представительства, несмотря на то, что они были непосредственно в собственности у Российской Федерации, - сказала она. - Это стало во многом таким примером для действий всех остальных. Если одним можно действовать незаконно, видимо, и другие тоже будут так действовать".

При этом Захарова подчеркнула, что Россия неукоснительно выполняла все обязательства, касающиеся дипломатической собственности государства. "Все было захвачено и, в общем-то, до сих пор на абсолютно незаконных основаниях остается во власти соответствующих спецслужб США", - добавила она.

Дипломат также предупредила об "эффекте бумеранга", "когда подобные действия, которые порождаются кем-то из собственных интересов, потом возвращаются к их прародителям".

Рано утром в среду группа людей проникла на территорию посольства Венесуэлы в Бразилиа и попыталась захватить его. Некоторых захватчиков вытеснили из здания дипмиссии. К посольству потянулись сторонники левых политических сил Бразилии, выражающие поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Президент Бразилии Жаир Болсонару осудил вмешательство внешних игроков в ситуацию вокруг попытки захвата посольства Венесуэлы.

2 сентября 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. РФ расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты. 26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность РФ).