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МИД России соболезнует в связи с убийством армянских священников в Сирии

Продолжающиеся в неподконтрольных правительству Сирии районах страны акты террора вызывают негодование, отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. МИД РФ выражает искренние соболезнования родным священников Армянской католической церкви, убитых в Сирии террористами ИГ (запрещено в РФ). Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что 11 ноября в автомобиле были застрелены духовный пастырь Армянской католической церкви города Камышлы и его отец, которые направлялись в город Дейр-эз-Зор с пастырской миссией. "Ответственность за убийство священнослужителей взяли на себя игиловцы", - добавила она.

"Мы выражаем искренние соболезнования родным погибших и армянской общине в Сирии. Продолжающиеся в неподконтрольных правительству Сирии районах страны акты террора и насилия в отношении христиан вызывают негодование. Эти жестокие преступления свидетельствует о том, что на этих территориях продолжают себя, к сожалению, вольготно чувствовать террористические организации, которые еще не уничтожены и с которыми необходимо реально бороться, а не вести разговоры", - заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что положить конец терроризму в Сирии можно будет только в условиях, когда "законное правительство в Дамаске будет контролировать всю территорию страны, обеспечивая ее суверенитет, территориальную целостность. стабильность, конституционный порядок, гарантирующий мирную, безопасную, достойную жизнь для всех сирийцев независимо от их конфессиональной принадлежности".

Теги
АрменияСирияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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