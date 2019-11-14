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Расследование крушения Boeing в Донецкой области
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Захарова: заявления ССГ по MH17 подгоняют факты под заранее утвержденное решение

Вердикт, приговор был уже вынесен сразу, а все остальное - подгонка материалов, которые бы с точки зрения той группы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Совместная следственная группа (ССГ), созданная для расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, "подгоняет материалы" под заранее готовое решение. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Публикация каких-то материалов, часть из которых сразу оказывается фальшивкой, часть из которых не подтверждается. Мы уже это проходили не раз", - сказала она, комментируя сделанное 14 ноября заявление ССГ, в котором говорится о якобы влиянии российской стороны на связанные с крушением Boeing события.

"Вердикт, приговор был уже вынесен сразу, а все остальное - подгонка материалов, которые бы с точки зрения той группы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения", - добавила Захарова. Россия всегда была открыта к выявлению правды по делу MH17, подчеркнула дипломат.

Как отмечается в опубликованном в четверг пресс-релизе ССГ, группа "собирает сведения о тех, кто отдал приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых стало возможным сбить авиалайнер рейса MH17 на востоке Украины из ЗРК "Бук".

Кроме того, следователи сообщили, что "выложили в общественный доступ ряд разговоров", якобы имевших место между лидерами Донецкой народной республики и высокопоставленными российскими чиновниками, и "задали связанные с ними вопросы". Публикуя эти записи, ССГ заявила, что "хотела бы получить дополнительные сведения о том, кто отдавал приказы, и связаться с другими свидетелями, которые могут дать показания о структуре командования и той роли, которую, возможно, сыграли российские правительственные чиновники".

Трагедия в Донбассе

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший полет из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
На пресс-конференции 24 мая 2018 года эксперты ССГ заявили, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде. РФ эти обвинения отвергла, заявив, в частности, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу, а ракета, указанная в докладе ССГ, еще в 1986 году была направлена в воинскую часть, которая находилась на территории УССР.

Теги
РоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой областиЗахарова, Мария Владимировна
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