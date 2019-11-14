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Захарова рассчитывает, что подписание меморандума по биолабораториям Армении не затянется

При этом официальный представитель МИД РФ не располагает информацией о приблизительной дате подписания документа

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Процесс подписания меморандума о допуске российских специалистов в биолаборатории Армении не должен затянуться. Об этом заявила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отвечая на вопрос журналиста, дипломат отметила, что на данный момент не располагает информацией о приблизительной дате подписания документа. "Надеемся, он [процесс подписания меморандума] не затянется", - добавила она.

11 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном объявил о завершении переговоров над текстом меморандума, гарантирующего неприсутствие иностранных военных в биолабораториях Армении. Глава российского дипведомства подчеркнул, что документ укрепит взаимодействие двух стран в области обеспечения биологической безопасности.

Теги
АрменияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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