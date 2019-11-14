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Путин: страны БРИКС должны более инициативно брать на себя лидирующую роль в ООН

Президент России считает необходимым для БРИКС объединять "единомышленников для совместного решения ключевых глобальных и региональных проблем"

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должны получить лидирующую роль в ООН.

"Государства БРИКС должны более инициативно брать на себя лидирующую роль в ООН, нам нужно более активно и в постоянном режиме заниматься продвижением позитивной повестки дня, объединяя вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых глобальных и региональных проблем", - заявил глава государства на пленарном заседании саммита БРИКС.

В качестве одной из первоочередных задач для взаимодействия "пятерки" в ООН Путин назвал "выработку международных стандартов в деле предупреждения терроризма и противодействия распространению террористической идеологии, в том числе в интернете". "Российское председательство [в БРИКС в 2020 году] планирует плотно сотрудничать с партнерами в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, возвращения активов, полученных преступным путем", - сообщил российский лидер.

Он заверил, что во время председательства в БРИКС РФ "будет уделять особое внимание расширению внешнеполитической координации стран БРИКС на ключевых международных площадках, прежде всего в ООН, где странами БРИКС накоплен хороший опыт взаимодействия". "Мы выступаем с общих позиций по широкому кругу вопросов ООНовской повестки дня: это и миротворчество, и борьба с террористической угрозой и транснациональной преступностью, неизменно поддерживаем инициативы друг друга, стараемся солидарно голосовать по важнейшим резолюциям", - перечислил Путин.

В новость были внесены изменения (17:31 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБразилияЮАРИндияРоссияКитай
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