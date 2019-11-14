Путин: девизом председательства РФ в БРИКС станут партнерство, безопасность и инновации

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ во время председательства в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в 2020 году планирует провести полторы сотни мероприятий, девизом станет "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".

На пленарном заседании саммита БРИКС глава российского государства напомнил, что с 1 января 2020 года председательство в объединении переходит к России. Путин изложил основные российские подходы по дальнейшему развитию сотрудничества. "Все, что мы будем делать, будет лежать так или иначе в рамках того, что делало бразильское председательство, мы будем продолжать практически эти тенденции и приоритеты. Одной из задач видим повышение эффективности работы "пятерки" по обеспечению преемственности в реализации тех начинаний, которые были согласованы в последние годы в целом", - заверил российский лидер.

"Девизом российского председательства станет "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста", - отметил Путин. Он уточнил: "Планируем провести порядка 150 мероприятий разного уровня, помимо главного события - саммита БРИКС в Санкт-Петербурге - многочисленные встречи, форумы, заседания пройдут в Челябинске, других российских городах". "В ходе председательства Россия будет уделять особое внимание расширению внешнеполитической координации между нашими государствами на ключевых международных площадках", - подчеркнул президент РФ.

По его оценке, сейчас "пятерка" "добилась действительно серьезных результатов, прочно утвердилась в качестве авторитетного объединения, при этом отлаженные в рамках БРИКС координационные механизмы позволяют эффективно взаимодействовать в сфере политики и безопасности, в торговле и финансах, на культурно-гуманитарном треке". "Важно, что государства БРИКС тесно сотрудничают в решении глобальных и региональных проблем, сообща мы выступаем за неукоснительное соблюдение норм международного права и отстаиваем центральную роль Организации Объединенных Наций в мировых делах, наши страны способствуют повышению влияния развивающихся государств в системе глобального управления, созданию более справедливого мирового порядка", - полагает Путин.

Он также заметил, что "участники "пятерки" последовательно углубляют взаимовыгодные экономические связи, наращивают торговые и инвестиционные подходы, совместно решают такие важные задачи, как модернизация промышленности, внедрение инновационных технологий, повышение благосостояния граждан". Глава российского государства считает, что по всем этим направлениям "бразильским председательством была проведена в этом году весьма полезная и конструктивная работа".

Модернизация партнерства

Россия в рамках своего председательства намерена предложить объединению модернизировать стратегию партнерства в торговле и инвестициях, заявил Путин.

"Теперь что касается взаимодействия БРИКС на экономическом треке, - сказал он. - Российское председательство намерено предложить странам "пятерки" совместно провести работу по актуализации принятой на саммите объединения в России в 2015 году стратегии партнерства БРИКС в торговле и инвестициях".

Президент РФ отметил, что реализация этой стратегии положительно повлияла на экономическое сотрудничество участников БРИКС по многим направлениям. "Но сейчас требуется обновить и модернизировать этот документ, поставить новые задачи по развитию отраслевой кооперации в БРИКС на очередной пятилетний период до 2025 года, - продолжил он. - Главная цель видится в том, чтобы взаимодействие государств объединения приносило реальную пользу гражданам, содействовало бы повышению стандартов и качества жизни".

Путин добавил, что Россия также будет способствовать укреплению уже действующих в БРИКС структур и финансовых механизмов - Нового банка развития, Пула условных валютных резервов и функционирующей в его рамках системы обмена макроэкономической информацией, продолжит работать над созданием Фонда облигаций БРИКС в национальных валютах. "Имеем в виду предложить и новые инициативы, направленные на расширение сотрудничества налоговых, таможенных и антимонопольных органов стран объединения, - добавил президент. - Думаю, что такое практическое взаимодействие будет весьма полезным для реализации наших целей".

Россия в рамках своего председательства намерена развивать взаимодействие "пятерки" по энергетической проблематике. "В том числе будем продвигать предложенную нами ранее инициативу формирования платформы энергетических исследований БРИКС, - сказал российский лидер. - В июне состоялась первая и весьма результативная встреча с участием экспертов всех стран объединения, обсуждались перспективные темы для проведения совместных исследований в области нефти, газа, энергоэффективности".

"Чистые реки БРИКС"

Путин заявил, что РФ как председатель в БРИКС продолжит работу над программой "Чистые реки БРИКС". "Будем работать над реализацией программы "Чистые реки БРИКС", - сказал он.

"В следующем году планируем провести в России целый ряд фестивалей культуры, гастроли театральных коллективов, взрослые и детские творческие конкурсы, спортивные соревнования", - добавил он. Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит работу бразильского председательства по развитию Сетевого университета, расширению контактов между академическими и научными секторами, исследовательскими и научными учебными заведениями.