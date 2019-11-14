Комиссия Госдумы выявила попытки вмешательства извне в 19 субъектах России

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ выявила попытки вмешательства зарубежных НКО и СМИ во внутреннюю политику в 19 субъектах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург. Об этом в четверг по итогам заседания комиссии сообщил ее глава, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в поле зрения иностранных НКО, НПО и СМИ попали наши субъекты федерации, таковых мы насчитали 17 на сегодня", - сказал Пискарев.

"Эту активность проявляют 12 государств Европы, США. Мы насчитали более 50 юридических, физических, иностранных лиц, либо российских, но работающих за деньги из-за границы", - уточнил глава комиссии.