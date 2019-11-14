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МИД России призвал участников Конвенции о негуманном оружии выполнять свои обязательства

Москва поддерживает идею формирования на добровольной основе государствами - участниками Фонда оборотных средств, заявили в ведомстве

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. РФ призывает все страны - участницы Конвенции о негуманном оружии своевременно и в полном объеме осуществлять финансирование деятельности в рамках этой конвенции. Об этом заявил в среду директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на совещании государств - участников Конвенции о негуманном оружии в Женеве. Текст выступления опубликован в четверг на сайте МИД РФ.

"Российская Федерация обеспокоена ситуацией вокруг финансирования деятельности в рамках Конвенции о негуманном оружии, - сказал Ермаков. - Призываем все государства выполнять свои финансовые обязательства в рамках конвенции и платить ежегодные взносы вовремя и в полном объеме".

"В целом поддерживаем идею формирования на добровольной основе государствами - участниками Фонда оборотных средств при его приоритетном использовании для обеспечения контрактов сотрудников Группы имплементационной поддержки (ГИП)", - добавил он.

13 ноября 2019 года в отделении ООН в Женеве состоялось открытие ежегодной встречи участников Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (Конвенция о негуманном оружии).

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Россия
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