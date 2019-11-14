Путин: Россия и Бразилия не теряют интерес к взаимному сотрудничеству

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. РФ и Бразилия не теряют интерес друг к другу, но каждая страна сама определяет свои приоритеты. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.

"Я не думаю, что мы наблюдаем какое-то снижение интереса со стороны Бразилии к России и наоборот. Мы этого не фиксируем", - отметил Путин.

"Да, пришел новый руководитель страны, новый президент, он работает всего год. Это же всегда требует времени для того, чтобы сориентироваться, поработать над приоритетами, - сказал он. - У нас никогда не было в рамках БРИКС обязательств работать только друг с другом".

Как подчеркнул глава государства, каждая страна БРИКС в полной мере "обладает своим суверенитетом и самостоятельно определяет приоритеты своего развития, своих партнеров".

"Совершенно очевидно, что США как глобальная, мировая держава, находящаяся на Американском континенте, не может не представлять интереса для Бразилии", - добавил он.

Отношения РФ и Бразилии продолжают свое достаточно успешное развитие, обратил внимание Путин. В частности, активно продвигается взаимодействие в сельском хозяйстве, намечены контакты и в других областях, указал президент.