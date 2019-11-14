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Кризис в Сирии
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Путин: Россия выполнила задачи, которые ставила, начиная операцию в Сирии

Президент также отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп внес свой вклад в борьбу с терроризмом в арабской республике

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия выполнила те задачи, которые ставила перед собой, начиная операцию в Сирии. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

"Что касается интересов собственно России, то они заключались прежде всего в том, чтобы избавить Россию от инфильтрации на территорию РФ большого количества обученных и подготовленных боевиков с опытом боевых действий. В этом смысле нельзя утверждать, что мы решили 100% задач, но в целом да. Ту задачу, которую мы перед собой ставили, начиная операцию в Сирии, мы выполнили", - сказал президент РФ.

Президент России также отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп внес свой вклад в борьбу с терроризмом в Сирии, но нейтральным наблюдателям очевидна роль России в этом процессе.

"Что касается вклада США в борьбу с терроризмом в Сирии, вклад есть. Надо это признать, в том числе и вклад президента Трампа. Правда до того, как Россия пришла и приняла активное участие, все-таки международная коалиция в течение нескольких лет практически топталась на месте", - указал российский лидер.

Он также добавил, что любой нейтральный наблюдатель "посмотрит и увидит, какова роль России с учетом интенсивности боевых действий и их результата".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияКризис в Сирии
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