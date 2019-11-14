Путин считает правильным мнение, что Украина должна искать решение проблем не "за морем"

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласен с подходом экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева относительно того, что Украина должна искать решение своих проблем, в частности урегулирования кризиса на юго-востоке страны, не за океаном, а договариваясь с соседними странами. Соответствующее заявление глава российского государства сделал в четверг по итогам саммита БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР).

"Он [Назарбаев] исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями <...>, - сказал Путин. - Не за океаном нужно искать счастья, а со своими соседями договариваться, тоже правильный подход".