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Путин считает правильным мнение, что Украина должна искать решение проблем не "за морем"

Не за океаном нужно "искать счастья", а со своими соседями договариваться, отметил президент

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласен с подходом экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева относительно того, что Украина должна искать решение своих проблем, в частности урегулирования кризиса на юго-востоке страны, не за океаном, а договариваясь с соседними странами. Соответствующее заявление глава российского государства сделал в четверг по итогам саммита БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР).

"Он [Назарбаев] исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями <...>, - сказал Путин. - Не за океаном нужно искать счастья, а со своими соседями договариваться, тоже правильный подход".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияНазарбаев, Нурсултан Абишевич
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