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Путин предложил расширить круг стран, вовлеченных в переговоры о контроле над вооружениями

Как отметил президент, невозможно представить ситуацию, когда кто-то будет сокращать вооружения, а другие страны будут их бесконтрольно наращивать

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил в четверг расширить круг стран, которые могли бы подключиться к российско-американским переговорам по контролю над вооружениями.

"Во-первых, это правда, Россия и США являются самыми крупными ракетно-ядерными державами в мире. А во вторых, вот мне в голову еще приходит, если подключать Китай, то почему только Китай? Давайте будем подключать и Францию, и Великобританию. И другие страны, которые вроде как и не признаны в качестве ядерных держав официально, но все в мире знают, и они этого не скрывают, что они таковыми являются", - заявил президент России журналистам по итогам саммита БРИКС.

По его словам, невозможно представить ситуацию, когда кто-то будет сокращать вооружения, а другие страны будут их бесконтрольно наращивать. "Это такой непростой вопрос. Он не касается только позиции наших китайских друзей. Он носит более широкий характер", - добавил президент.

Путин напомнил изложенную китайским МИДом позицию этой страны. "Она заключается в том, что ракетно-ядерный потенциал Китайской народной республикой пока отличается значительным образом от ракетно-ядерного потенциала России и Соединенных Штатов, которые, безусловно, в этом смысле являются ведущими ядерными державами в мире. И поэтому китайское руководство считает, что пока не настало время, когда нужно было бы Китаю принимать учатсие в этих переговорах", - отметил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияКитайФранция
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