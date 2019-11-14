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Путин считает, что критика в отношении власти необходима

Закон об оскорблении власти направлен не на запрет такой критики, отметил президент

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Критика в отношении власти должна сохраняться, закон об оскорблении власти направлен не на запрет такой критики, заявил в четверг президент России Владимир Путин, комментируя закон об оскорблении государственной власти.

"Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти. Она должна быть, она должна сохраниться, быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Он подчеркнул, что власть,напротив, заинтересована в конструктивной критике.

Что касается практики применения закона об оскорблении власти, то, по оценке Путина, она не носит "запредельного характера". "В других странах наказание за поругание национальных символов гораздо более серьезное, чем в России", - отметил российский лидер.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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