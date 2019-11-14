Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лукашевич: слова Помпео об оружии Киеву против русских расцениваются как пропаганда войны

Ранее госсекретарь США заявил, что Украине предоставили оружие, чтобы она "могла сражаться против русских"

ВЕНА, 14 ноября. /ТАСС/. Высказывание госсекретаря США Майкла Помпео о предоставленном Вашингтоном Киеву оружии "против русских" может быть расценено как пропаганда войны на Украине и разжигание межнациональной розни, что грубо нарушает устав ООН. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Как указал российский постпред на заседании постоянного совета ОБСЕ, истинные цели подогревания милитаристских настроений на Украине прослеживаются в недавнем высказывании американского госсекретаря Майкла Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV.

"Он заявил, что США "предоставили украинцам настоящее оружие, чтобы они могли воевать против русских". Это может быть расценено как пропаганда войны и разжигание межнациональной розни, что грубо нарушает букву и дух Устава ООН, положения целого ряда международных конвенций и других обязательств. Следует также отдавать себе отчет о последствиях таких высказываний, возможном росте напряженности, насилия и жертв", - подчеркнул Лукашевич.

11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев высказывание Помпео и порекомендовал обращаться в МИД.

Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV заявил, что администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине оружие, чтобы она "могла сражаться против русских". Стенограмму беседы распространил в понедельник Госдепартамент. "Нынешний президент [США] также хотел убедиться, что [российский лидер] Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины, поэтому мы предоставили оборонительные системы вооружения народу Украины. Предыдущая администрация [президента Барака Обамы] предпочла этого не делать. Они решили предоставить одеяла. Мы дали им [Киеву] настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских. Я горжусь тем, что сделала администрация [США] со своей политикой в отношении Украины", - сказал Помпео.

Нестабильность на Украине

Лукашевич назвал призыв временного поверенного США на Украине о необходимости вести национальную гвардию в участок разведения сил в Золотом попыткой поддержать нестабильность в этой стране. 

"Обращаем внимание на высказывание временного поверенного США на Украине Уильяма Тейлора в ходе его поездки в составе группы послов в Золотое 7 ноября. По его словам, вслед за выводом украинских военных с участка разведения в Золотом туда должны войти формирования полиции и национальной гвардии Украины, - сказал Лукашевич. - Вместе с тем задача разведения - как раз в том, чтобы исключить возможность применения любого оружия внутри участков. Такое подстрекательство в нарушение достигнутых в Минске с Донецком и Луганском договоренностей наводит на мысль о том, что в США заинтересованы вовсе не в скорейшем урегулировании разрушительного внутриукраинского кризиса, а наоборот - в поддержании нестабильности в стране".

3 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине получила уведомления от конфликтующих сторон в Донбассе о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе населенного пункта Золотое. 13 ноября миссия подтвердила завершение разведения сил у Петровского, которое финализировало процесс создания на линии соприкосновения в Донбассе трех зон безопасности. Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является одним из условий для проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), на котором в последнее время настаивает Украина.

Теги
УкраинаСШАРоссияЛукашевич, Александр КазимировичПомпео, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Саммит БРИКС завершился в Бразилии
Основная работа выпала на второй день саммита, который Болсонару по итогам первого дня сравнил со встречей старых друзей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС