Лукашевич: слова Помпео об оружии Киеву против русских расцениваются как пропаганда войны

ВЕНА, 14 ноября. /ТАСС/. Высказывание госсекретаря США Майкла Помпео о предоставленном Вашингтоном Киеву оружии "против русских" может быть расценено как пропаганда войны на Украине и разжигание межнациональной розни, что грубо нарушает устав ООН. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Как указал российский постпред на заседании постоянного совета ОБСЕ, истинные цели подогревания милитаристских настроений на Украине прослеживаются в недавнем высказывании американского госсекретаря Майкла Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV.

"Он заявил, что США "предоставили украинцам настоящее оружие, чтобы они могли воевать против русских". Это может быть расценено как пропаганда войны и разжигание межнациональной розни, что грубо нарушает букву и дух Устава ООН, положения целого ряда международных конвенций и других обязательств. Следует также отдавать себе отчет о последствиях таких высказываний, возможном росте напряженности, насилия и жертв", - подчеркнул Лукашевич.

11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев высказывание Помпео и порекомендовал обращаться в МИД.

Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV заявил, что администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине оружие, чтобы она "могла сражаться против русских". Стенограмму беседы распространил в понедельник Госдепартамент. "Нынешний президент [США] также хотел убедиться, что [российский лидер] Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины, поэтому мы предоставили оборонительные системы вооружения народу Украины. Предыдущая администрация [президента Барака Обамы] предпочла этого не делать. Они решили предоставить одеяла. Мы дали им [Киеву] настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских. Я горжусь тем, что сделала администрация [США] со своей политикой в отношении Украины", - сказал Помпео.

Нестабильность на Украине

Лукашевич назвал призыв временного поверенного США на Украине о необходимости вести национальную гвардию в участок разведения сил в Золотом попыткой поддержать нестабильность в этой стране.

"Обращаем внимание на высказывание временного поверенного США на Украине Уильяма Тейлора в ходе его поездки в составе группы послов в Золотое 7 ноября. По его словам, вслед за выводом украинских военных с участка разведения в Золотом туда должны войти формирования полиции и национальной гвардии Украины, - сказал Лукашевич. - Вместе с тем задача разведения - как раз в том, чтобы исключить возможность применения любого оружия внутри участков. Такое подстрекательство в нарушение достигнутых в Минске с Донецком и Луганском договоренностей наводит на мысль о том, что в США заинтересованы вовсе не в скорейшем урегулировании разрушительного внутриукраинского кризиса, а наоборот - в поддержании нестабильности в стране".

3 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине получила уведомления от конфликтующих сторон в Донбассе о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе населенного пункта Золотое. 13 ноября миссия подтвердила завершение разведения сил у Петровского, которое финализировало процесс создания на линии соприкосновения в Донбассе трех зон безопасности. Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является одним из условий для проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), на котором в последнее время настаивает Украина.