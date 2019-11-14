Зампостпреда РФ: резолюция Украины лишь препятствует доступу наблюдателей ООН в Крым

ООН, 14 ноября. /ТАСС/. Россия готова принять в Крыму делегацию ООН, однако этому мешает предложенная Украиной резолюция Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, комментируя представленный Украиной и рядом других стран проект резолюции "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина".

Третий комитет ГА ООН принял документ, за него проголосовало 67 стран, 23 выступили против, 82 государства воздержались. Проект не поддержали Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Китай, Сирия, КНДР, ряд латиноамериканских и африканских стран. Большинство стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока воздержались, страны Евросоюза и США выступили за документ. После принятия в комитете резолюция по правам человека в Крыму будет вынесена на голосование Генеральной Ассамблеи. При этом резолюции ГА ООН не являются обязательными для исполнения.

"Украинские коллеги постоянно заявляют о необходимости обеспечить беспрепятственный доступ в Крым органам международного мониторинга в области прав человека, - отметил Кузьмин. - Мы неоднократно подтверждали и вновь подтверждаем, что Россия готова рассматривать все запросы о посещении Крыма на недискриминационном основании - по тем же параметрам, что и в другие территориальные единицы Российской Федерации".

"Что же мешает Организации Объединенных Наций? Ответ прост: именно эта резолюция. Заставляющая перемещаться в несуществующую "Автономную Республику Крым, Украина", - констатировал российский дипломат. Он также обратил внимание, что "в отличие от Украины, в Крыму не обстреливают жилые кварталы из крупнокалиберных орудий и минометов, не сжигают заживо людей, как это было в Одессе 2 мая, не убивают журналистов, не проводят нацистских маршей, не запрещают говорить на родном языке".

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.