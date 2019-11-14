Посольство РФ призвало власти Швеции прекратить восхвалять антироссийские санкции

СТОКГОЛЬМ, 15 ноября. /ТАСС/. Правительству Швеции необходимо прекратить восхвалять антироссийские санкции. Об этом в своем комментарии в Facebook в связи с последними выступлениями шведского премьер-министра Стефана Лёвена в парламенте и социальных сетях написало в четверг посольство РФ в королевстве.

"Полагаем, что шведскому руководству давно пора прекратить превозносить антироссийские санкции и серьезно задуматься над их снятием", - отмечено в комментарии.

"ЕС должен способствовать созданию более безопасного мира за пределами Союза, - заявил Лёвен, представляя в среду в парламенте первую Европейскую декларацию своего правительства. - Когда антидемократические силы напрягают свои мышцы, ЕС нужен как сильный голос за мир, демократию и права человека. Есть хорошие примеры, такие как санкции против России, "Восточное партнерство" и усилия против пиратов в районе Африканского Рога".

"Внимательно ознакомились с содержанием первой Европейской декларации шведского правительства, обнародованной премьер-министром Стефаном Лёвеном во время дебатов лидеров партий в Риксдаге. Нашу озабоченность вызвал тот факт, что глава шведского правительства, перечисляя достижения Европейского союза за последние годы, назвал в ряду "хороших примеров" его внешнеполитических "побед" введение санкций против России, - подчеркивает российская дипмиссия. - Во-первых, напоминаем уважаемому шведскому премьеру, что международные санкции на какие-либо государства могут налагаться только по решению Совета Безопасности ООН. Во-вторых, данному тезису Лёвена едва ли будет в едином порыве аплодировать весь Европейский союз, ведь во многих его странах-членах уже осознали, что антироссийские санкции стали палкой о двух концах, которая бьет и по России, и по Западу".

Российские дипломаты напоминают, что в опубликованном в октябре в журнале Economic Policy исследовании "Дружественный огонь: влияние на торговлю санкций, введенных против России, а также ответных санкций" указывается, что в соответствии с проведенным исследованием западные страны ежемесячно теряют из-за санкционных ограничений по меньшей мере $1,8 млрд, причем 92% потерь приходится именно на Европейский союз. Жертвой этой политики "в первую очередь становится бизнес, в том числе традиционно заинтересованные в сотрудничестве с Россией шведские компании".

Российский фактор в шведской политике

"Мы представляем интересы Швеции и сплоченный ЕС. Какую политику могло бы проводить правое консервативное правительство со "Шведскими демократами" [националистическая партия]? У них сомнительная позиция в отношении интересов России и сомнительное отношение ко всему сотрудничеству с ЕС. Такая политика определенно не в интересах Швеции", - также написал Лёвен на своей странице в Facebook в минувшую среду.

"Кроме того, следует перестать задействовать российский фактор в шведской внутриполитической борьбе, пугая избирателей, - как это попробовал сделать господин Лёвен на своей странице в Facebook - приходом к власти в Швеции партий с якобы "не до конца ясной позицией по России". Непонятно, что имеет в виду шведский премьер, который обязан наводить мосты со своим великим соседом, а не подбрасывать дровишек в негодный костер неприязни к политике Москвы", - прокомментировали в российском посольстве.