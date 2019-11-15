В Чечне могут ввести дистанционную работу для госслужащих

ГРОЗНЫЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Проект закона, предусматривающий возможность введения дистанционной работы госслужащих, разработан в Чечне, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Принятие проекта закона обеспечит создание дополнительных условий для привлечения на государственную службу высококвалифицированных специалистов, проживающих за пределами Чеченской Республики, а также жителей региона из отдаленных населенных пунктов", - приводит пресс-служба слова министра экономического, территориального развития и торговли региона Ибрагима Идрисова.

Перечень должностей гражданской службы будет определяться правовым актом того или иного государственного органа. По словам Идрисова, перевод части госслужащих на дистанционную работу обеспечит снижение затрат на обеспечение их деятельности, а также снижение транспортных и иных расходов госслужащих, что в целом позволит повысить привлекательность госслужбы в Чеченской Республике.