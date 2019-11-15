Глава Кабардино-Балкарии Коков произвел первые назначения в правительстве региона

НАЛЬЧИК, 15 ноября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбек Коков назначил заместителей председателя правительства региона. Соответствующие указы опубликованы на его официальном сайте в пятницу.

"В соответствии с пунктом "б" статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики, назначить Говорова Сергея Анатольевича первым заместителем председателя правительства КБР", - говорится в тексте документа.

Такой же указ подписан и в отношении другого зампреда правительства Мурата Керефова. Они оба ранее занимали данные посты, вместе с тем Говоров совмещал этот пост с должностью министра сельского хозяйства. Мурат Керефов курирует в кабмине экономический блок.

Еще одним заместителем председателя правительства стал Марат Хубиев, экс министр здравоохранения региона. Также заместителем председателя правительства КБР стал помощник министра по делам Северного Кавказа Муаед Кунижев.

Казбек Коков был избран главой КБР 3 октября парламентом субъекта. 15 октября заксобрание региона одобрило кандидатуру, представленного им на пост председателя правительства Кабардино-Балкарии, Алия Мусукова. 30 октября структура правительства региона была изменена.