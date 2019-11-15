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Нарышкин предрек Договору о СНВ судьбу ДРСМД

Директор СВР считает, что договор прекратит свое действие в феврале 2021 года
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
© Михаил Терещенко/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Договор о сокращении стратегических на наступательных вооружений (ДСНВ), скорее всего, прекратит свое действие в феврале 2021 года. Об этом заявил в пятницу директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на круглом столе в Балтийском государственном техническом университете "Военмех", посвященном истории отечественного ракетостроения.

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"Печальная судьба ДРСМД с высокой долей вероятности ожидает и Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года", - сказал он.

По словам Нарышкина, РФ обязана активизировать усилия по укреплению обороноспособности на фоне разрушения США системы контроля над вооружениями.

"Действия США - не что иное, как подрыв системы международной безопасности. Россия предпринимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями, но мы не можем принудить к этому Вашингтон и его сателлитов, - сказал Нарышкин. - В складывающейся тревожной ситуации мы просто обязаны активизировать усилия по укреплению обороноспособности нашей страны. Как говорится, хочешь мира - готовься к войне".

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичСШАРоссия
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