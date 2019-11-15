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Ростовский губернатор назначил областного депутата Лакунина сенатором вместо Бушмина

Владимир Лакунин является членом партии "Единая Россия" с 2002 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил сенатором от исполнительной власти региона областного депутата, гедиректора АО "Каменскволокно Владимира Лакунина вместо умершего в октябре Евгения Бушмина, сообщается на сайте областного правительства.

"Вплоть до этого Владимир Юрьевич трудился генеральным директором ОАО "Каменскволокно", которое возглавлял 20 лет. Лакунин - депутат Законодательного собрания Ростовской области пятого созыва. В Совет Федерации назначен в качестве представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта РФ", - говорится в сообщении.

Совет Федерации на пленарном заседании 6 ноября досрочно прекратил полномочия вице-спикера палаты Евгения Бушмина, умершего 6 октября после продолжительной болезни. Он входил в состав Совета Федерации как сенатор от исполнительного органа государственной власти Ростовской области с 2005 года. Срок окончания полномочий Бушмина должен был истечь в сентябре 2020 года.

Лакунин родился 4 октября 1962 года в городе Гудермес Чечено-Ингушской АССР (территория современной Чечни), окончил Грозненский нефтяной институт, Академию народного хозяйства при правительстве РФ, кандидат экономических наук. Член партии "Единая Россия" с 2002 года. Депутат Законодательного собрания Ростовской области с 2008 года по настоящее время (IV-VI созывы). Генеральный директор АО "Каменскволокно".

Теги
РоссияРостовская область
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