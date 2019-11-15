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Совфед 25 ноября рассмотрит вопрос о прекращении полномочий сенатора Приятнова

Ранее стало известно, что Приятнов сложил полномочия сенатора Хабаровского края после истории с его судимостью, данные о которой вовремя не попали на сайт краевой избирательной комиссии

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на ближайшем пленарном заседании 25 ноября рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора от Хабаровского края Дмитрия Приятнова, его заявление поступило в палату, сообщил ТАСС в пятницу глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Заявление поступило в Совет Федерации, я подписал обращение на имя Валентины Ивановны (Матвиенко, спикера Совфеда - прим. ТАСС) с просьбой включить в повестку совета палаты вопрос о досрочном прекращении полномочий господина Приятнова. На ближайшем пленарном заседании 25 ноября данный вопрос будет рассмотрен", - сказал Тимченко.

Ранее председатель фракции ЛДПР в краевой думе Сергей Зюбр сообщил журналистам, что Приятнов сложил полномочия сенатора Хабаровского края после истории с его судимостью, данные о которой вовремя не попали на сайт краевой избирательной комиссии.

Приятнов был избран депутатом думы в сентябре 2019 года, представляет ЛДПР. Законодательная дума Хабаровского края 23 октября избрала его сенатором от заксобрания региона. По данным сайта избиркома края, у Приятнова есть погашенная в 2009 году судимость по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков").

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияТимченко, Вячеслав СтепановичПриятнов, Дмитрий Станиславович
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