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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади

Нарышкин заявил, что Россия не может достоверно подтвердить смерть главаря ИГ

Директор Службы внешней разведки России сообщил, что у Москвы нет соответствующих данных и генетических образцов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Россия не располагает данными, которые позволили бы достоверно подтвердить смерть главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил журналистам в пятницу директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос ТАСС.

"У нас нет данных, а уж тем более генетических образцов, поэтому подтвердить достоверно мы это не можем", - сказал он.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Американский лидер поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссияЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
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