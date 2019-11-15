Ревенко подтвердил, что покинет пост замсекретаря генсовета "Единой России"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы, заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко подтвердил, что оставит пост в руководстве партии, это решение будет формализовано на предстоящем 23 ноября съезде единороссов.

"Для тех, кому это действительно интересно, - это так", - написал политик в пятницу на своей странице в Instagram, комментируя публикацию на эту тему в РБК. Он уточнил, что этот вопрос обсуждался с ним еще в октябре.

"Безусловно, все формальности еще впереди - на съезде партии, который пройдет 23 ноября в Москве", - пояснил Ревенко. "До выборов [в Госдуму] 2021 года осталось не так много. И необходимо завершить все перестроения, чтобы идти дальше", - добавил он, подчеркнув, что "главное - выполнить важнейшую задачу по удержанию лидерства" "Единой России".

Парламентарий заверил, что "остается в команде" партии. "Это и комиссия по этике, которая за короткий срок стала действенным инструментом по очищению партии от тех, кто ее позорит, это и еще одно направление, о котором я обязательно расскажу, как только подойдет срок", - добавил он.