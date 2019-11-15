Путин обсудил проблему контроля над вооружениями с лидерами БРИКС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с главами государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на саммите в Бразилии проблему контроля над вооружениями, они разделяют обеспокоенность российского лидера. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "Первого канала".

"Путин говорил об общей проблеме контроля над вооружениями. Он говорил о том, что, безусловно, действия США в этом плане имеют во многом негативный эффект. Фактически слом ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - прим. ТАСС), полное неведение у нас у всех, какая будет судьба СНВ-3 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС), будет ли продление или не будет, потому что США никак не индексируют свою позицию. Об этом Путин говорил и выражал обеспокоенность в этой связи", - сказал он.

По словам Пескова, лидеры БРИКС тоже обеспокоены данной проблемой.