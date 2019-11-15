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Губернатор Мурманской области избран секретарем регионального отделения "Единой России"

Секретаря выбирали путем тайного голосования

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис большинством голосов в пятницу избран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" на конференции, участие в которой принял секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

В конце октября президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии, среди них - губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В ходе региональной конференции в пятницу в бюллетень для тайного голосования включили две кандидатуры: губернатора Андрея Чибиса и главы Кировска Вадима Турчинова.

"В результате подсчета голосов по избранию секретаря мурманского регионального отделения партии "Единая Россия" - следующие результаты: Турчинов Вадим Викторович за - 35 [голосов]. Чибис Андрей Владимирович - за 135 [голосов]. Решили утвердить результаты тайного голосования", - объявил председатель счетной комиссии, уточнив, что из 173 выданных для голосования бюллетеней три были признаны недействительными.

Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары. Окончил Чебоксарский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации по специальности "Юриспруденция", кандидат юридических наук. Работал на руководящих позициях Министерства регионального развития РФ (упразднено в 2014 году), Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С декабря 2013 года по март 2019 года - замглавы Минстроя РФ.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона. Врио губернатора был назначен замглавы Минстроя РФ Чибис. По итогам выборов главы региона Чибис победил, набрав 60,07% голосов при явке чуть более 35%. В выборах он участвовал как кандидат от партии "Единая Россия".

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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