В ГД сообщили, что чешская НПО "Человек в беде" готовила участников незаконных акций в РФ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Чешская неправительственная организация "Человек в беде", деятельность которой в РФ была признана Минюстом нежелательной, занималась вербовкой и подготовкой лиц для участия в незаконных протестных акциях. Об этом в пятницу ТАСС сообщил член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Адальби Шхагошев (фракция "Единая Россия").

Депутат отметил, что данная структура позиционировала себя как благотворительная. "Возможно, они какой-то благотворительностью занимаются, но это ширма", - сказал Шхагошев, входящий также в состав думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. По его словам, на деле организация открыто вербовала россиян и обучала их, "как правильно себя вести во время протестных митингов". "Они на протесты прямо выводят людей и обучают как здесь, так и за рубежом", - добавил парламентарий.

"Эта организация является как раз виртуальной базой, виртуальным центром по обучению тех самых агентов, о которых мы говорим, которые становятся потом бригадирами, кураторами и координаторами вот этих протестных настроений, - указал член профильной комиссии Госдумы. - Простыми словами, это протестная вербовка".

Шхагошев заметил, что НПО "Человек в беде" работала в 2004 году на Северном Кавказе, в том же году ее отделение там было закрыто, но через несколько лет сотрудники организации вновь вернулись в регион. Помимо этого, сейчас они работают и в Донбассе. Депутат также сказал, что, работая с заявками на оказание помощи в конкретной стране или области, данная структура просит местных жителей заполнять специальные анкеты, которые позволяют выявить социальные настроения. "Через эту анкету они выявляют самые тонкие струны, за которые можно дернуть", - пояснил собеседник агентства.

По данным Шхагошева, годовой бюджет организации составляет €80 млн. "Они получали деньги из Соединенных Штатов, непосредственно от Агентства по международному развитию (USAID). Второй источник - Министерство по вопросам международного развития Великобритании", - резюмировал депутат.

НПО "Человек в беде" 12 ноября была включена Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Организация была внесена в него в соответствии с федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" на основании решения заместителя генерального прокурора РФ от 7 ноября 2019 года.