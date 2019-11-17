Матвиенко: визит Путина на Кубу будет зависеть от его графика

ГАВАНА, 17 ноября. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина на Кубу по приглашению кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля будет зависеть от графика главы российского государства и сроков согласования с кубинской стороной. Об этом сообщила в воскресенье председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с президентом Кубы.

"Что касается визита президента России на Кубу: приглашение такое поступило, президент его с благодарностью принял. Что касается сроков [визита президента России на Кубу] - это будет зависеть от графика президента РФ и сроков согласованности кубинской стороной. Такие вопросы решаются по дипломатическим каналам", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос, обсуждались ли на встрече с президентом Кубы сроки визита российского лидера в эту страну.

Мигель Диас-Канель 27 октября прибыл в Россию с рабочим визитом. 29 октября в рамках визита состоялись его встречи с президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. В ходе встречи кубинский лидер пригласил Путина посетить Гавану.