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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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Источник: Россия начала перемещение кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе

По данным телеканала "Крым-24", корабли передадут Украине в районе мыса Тарханкут, после того как они пройдут под арками Крымского моста
Три корабля ВМС Украины, задержанные в Керченском проливе 25 ноября 2018 года Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС
Описание
Три корабля ВМС Украины, задержанные в Керченском проливе 25 ноября 2018 года
© Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноября. /ТАСС/. Россия начала в воскресенье перемещение кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Южного федерального округа.

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Как сообщил ранее помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", задержанных Россией в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, находится на завершающем этапе.

"Начато перемещение", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает крымский телеканал "Крым-24", в данный момент военные корабли транспортируют катера погрануправления ФСБ по Крыму. Их передадут Украине в районе мыса Тарханкут, после того как они пройдут под арками Крымского моста, говорится в материале телеканала.

Летом 2019 года Россия предложила Украине передать задержанных моряков под письменные гарантии их участия в судебном процессе, а корабли - под гарантии их сохранности. Моряки позднее были возвращены на Украину в рамках обмена задержанными лицами.

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УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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