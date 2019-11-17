Сенатор от Крыма: возвращение кораблей Украине нужно рассматривать как элемент диалога

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Возвращение Россией кораблей ВМС Украины необходимо рассматривать как элемент непростого диалога между Москвой и Киевом, считает член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Как сообщил ранее помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", задержанных Россией в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, находится на завершающем этапе. По данным источника ТАСС в экстренных службах Южного федерального округа, Россия начала в воскресенье перемещение кораблей ВМС Украины.

"Так или иначе возврат [РФ] кораблей [Украины] необходимо рассматривать как один их элементов достаточно непростого российско-украинского внешнеполитического диалога. Цель России - это диалог и сотрудничество. Вот сегодня в этих непростых геополитических реалиях это звучит, может быть, достаточно фантастически, но тем не менее все действия России <...> об этом свидетельствуют. Мы оперируем исключительно фактами, без каких-либо эмоций", - сказала Ковитиди.

Летом 2019 года Россия предложила Украине передать задержанных моряков под письменные гарантии их участия в судебном процессе, а корабли - под гарантии их сохранности. Моряки позднее были возвращены на Украину в рамках обмена задержанными лицами.