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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Источник: ФСБ исключила из вещдоков корабли Украины до рассмотрения дела моряков в суде

В свою очередь адвокат украинских моряков Николай Полозов отметил, что, согласно постановлению трибунала ООН по морскому праву, Россия должна вернуть конфискованные корабли Украине
Корабли ВМС Украины на стоянке пограничного управления ФСБ России в Крыму, 5 декабря 2018 года Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
Корабли ВМС Украины на стоянке пограничного управления ФСБ России в Крыму, 5 декабря 2018 года
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Следователи ФСБ России исключили украинские корабли из числа вещественных доказательств по делу задержанных в Керченском проливе моряков до его рассмотрения в российском суде. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Украинские корабли исключены российскими следователями из числа вещдоков по уголовному делу в отношении моряков", - сказал собеседник агентства, комментируя ожидаемую передачу кораблей украинской стороне.

24 украинских моряка были задержаны в ноябре 2018 года за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе и в рамках обмена с РФ удерживаемыми лицами вернулись домой в начале сентября этого года.

В свою очередь адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил ТАСС, что "следователь своим постановлением может вынести решение о том, чтобы исключить корабли из числа вещественных доказательств до рассмотрения дела в отношении моряков в суде".

По его словам, согласно постановлению трибунала ООН по морскому праву, "Россия должна вернуть моряков и конфискованные корабли Украине". "Моряки в настоящее время дома, корабли тоже должны быть перегнаны", - сказал защитник.

Полозов также заявил, что защите осталось ознакомиться еще с пятью томами уголовного дела. "С тех пор как моряки вернулись домой, их никто не вызывал на следственные действия. Защитники на сегодняшний день ознакомились с 20 томами уголовного дела, осталось еще 4-5 томов", - рассказал он.

Теги
УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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