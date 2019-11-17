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Кризис на Украине

Песков: непонятно, как Киев будет согласовывать с ДНР и ЛНР закон о статусе Донбасса

По словам пресс-секретаря президента РФ, это "краеугольный закон"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. "Нормандская четверка" не понимает, как Украина будет согласовывать с Донецкой народной республикой (ДНР) и Луганской народной республикой (ЛНР) новый закон об особом статусе Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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"Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов", - сказал он.

По словам Пескова, "нормандская четверка" рассчитывает на то, что украинская сторона "понимает, как они будут дальше себя вести и что будут делать с этим законом".

Ранее спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в интервью журналу "Фокус" сказал, что Верховная рада начнет работу над новым законопроектом об особом статусе Донбасса после того, как состоится саммит в нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия).

В октябре 2014 года Петр Порошенко, который на тот момент возглавлял Украину, подписал закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в соответствии с которым там на три года устанавливался особый статус. Однако на практике закон Украиной не применялся. В марте 2015 года Порошенко вопреки минским соглашениям без согласования с представителями Донбасса внес в данный закон поправки, которые фактически заблокировали действие документа. Срок действия закона, который неоднократно продлевался украинскими властями, истекает 31 декабря 2019 года.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичРазумков, Дмитрий Александрович
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