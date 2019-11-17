Песков: непонятно, как Киев будет согласовывать с ДНР и ЛНР закон о статусе Донбасса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. "Нормандская четверка" не понимает, как Украина будет согласовывать с Донецкой народной республикой (ДНР) и Луганской народной республикой (ЛНР) новый закон об особом статусе Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов", - сказал он.

По словам Пескова, "нормандская четверка" рассчитывает на то, что украинская сторона "понимает, как они будут дальше себя вести и что будут делать с этим законом".

Ранее спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в интервью журналу "Фокус" сказал, что Верховная рада начнет работу над новым законопроектом об особом статусе Донбасса после того, как состоится саммит в нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия).

В октябре 2014 года Петр Порошенко, который на тот момент возглавлял Украину, подписал закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в соответствии с которым там на три года устанавливался особый статус. Однако на практике закон Украиной не применялся. В марте 2015 года Порошенко вопреки минским соглашениям без согласования с представителями Донбасса внес в данный закон поправки, которые фактически заблокировали действие документа. Срок действия закона, который неоднократно продлевался украинскими властями, истекает 31 декабря 2019 года.