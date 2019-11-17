Постпред РФ при ЕС считает, что Брюссель загнал себя в угол санкциями против России

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что Брюссель загнал себя в угол антироссийскими санкциями. Такое мнение дипломат высказал в опубликованном в воскресенье интервью газете Financial Times .

"С моей точки зрения, ЕС загнал себя в угол собственной политикой в отношении России. И число обычных людей и политических лидеров, которые начали понимать это, растет", - сказал постпред. Чижов заметил при этом, что он "терпеливо ждет" момента, когда какая-нибудь страна ЕС наберется смелости и наложит вето на продление санкций, введенных против России в 2014 году в ответ на воссоединение с Крымом.

Российский дипломат поддержал президента Франции Эмманюэля Макрона, который на прошлой неделе высказался против расширения ЕС за счет новых членов, а также указал на то, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга".

"Президент Макрон прав, когда говорит, что ЕС должен разобраться с собственными внутренними проблемами, прежде чем расширяться, - сказал он. - Конечно, объективно говоря, утверждать, что Северная Македония и, особенно, Албания готовы к членству, было бы большим преувеличением, при всем уважении к обеим странам".

Относительно высказывания французского лидера по поводу Североатлантического альянса Чижов сказал, что французский президент, судя по всему, "выразил определенную озабоченность, которую испытывают некоторые люди в странах - членах НАТО". "В свете заявления президента Макрона НАТО предстоит много чего обсудить в закрытом формате", - добавил российский дипломат, говоря про саммит альянса, запланированный на 3-4 декабря в Лондоне. "Мы все знаем, что президент [США Дональд] Трамп говорил про НАТО на различных этапах своего президентства", - отметил Чижов. Ранее глава американской администрации не раз выступал с жесткой критикой партнеров по НАТО, указывая на то, что многие из них, например, Германия, не выделяют оговоренной суммы в 2% ВВП в бюджет организации.