МИД РФ: Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву задержанные в Керченском проливе суда

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Москва не ставила под сомнение возможность возвращения Киеву трех судов, задержанных в ходе украинской провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом говорится в сообщении МИД России, размещенном в воскресенье на странице ведомства в Telegram.

"Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, принимавших участие в организованной в ноябре 2018 года предыдущим киевским руководством провокации в районе Керченского пролива", - подчеркнули в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что еще в июне проинформировали посольство Украины в Москве об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев может задействовать для освобождения моряков и кораблей.

Ранее в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Республике Крым сообщили, что передача украинских военных судов состоится 18 ноября.

Два катера и буксир Военно-морских сил Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения через территориальные воды России при следовании из Черного моря в Азовское. Они были задержаны, а 24 моряка арестованы. Им предъявили обвинения по статье о нарушении госграницы.

Летом 2019 года Россия предложила Украине передать задержанных моряков под письменные гарантии их участия в судебном процессе, а корабли - под гарантии их сохранности. Моряки позднее вернулись на Украину в рамках обмена задержанными лицами.