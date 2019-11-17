Главы МИД России и Белоруссии обсудят в Москве процесс интеграции двух стран

МОСКВА 18 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, который находится в Москве с рабочим визитом. Ожидается, что стороны обсудят тематику интеграции двух стран.

"В ходе переговоров планируется обсуждение широкого круга вопросов двустороннего внешнеполитического взаимодействия. Ожидается рассмотрение итогов выполнения программ согласованных действий в области внешней политики за период существования Союзного государства", - сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что в ходе переговоров министры уделят значительное внимание проблемам безопасности, включая военно-политическую активность НАТО в Восточноевропейском регионе и проведут координацию подходов к отношениям с Альянсом и вопросам контроля над вооружениями. "Будут рассмотрены актуальные направления российско-белорусского сотрудничества в ООН, в том числе по противодействию односторонним мерам, нарушающим прерогативы Совета Безопасности", - подчеркнула она.

Вопросы интеграции

На повестке дня двух стран уже долгое время стоит вопрос подписания соглашения о взаимном признании виз. Проект данного соглашения предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Белоруссию. Ранее планировалось, что межправительственное соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз будет подписано в декабре 2018 года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства, однако этого до сих пор не произошло. При этом, как сообщал МИД РФ, Москва рассчитывает на подписание соглашения до конца года, поэтому стоит ожидать, что министры двух стран уделят пристальное внимание обсуждению реализации документа.

Переговоры пройдут накануне встречи премьеров-министров двух стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Как ранее сообщал сам Румас, их встреча 19 ноября будет, в частности, посвящена обсуждению и согласованию дорожных карт по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства, программа которых, как планируется, будет представлена президентам двух стран к декабрю. Поэтому в фокусе внимания российского и белорусского глав МИД, скорее всего, будет и данный вопрос.

Актуальности тематики интеграции России и Белоруссии добавили слова белорусского президента Александра Лукашенко, который накануне заявил, что его страна не подпишет дорожные карты, если они будут "противоречить Конституции" Белоруссии и грозить ее суверенитету.

"Если не будут решены наши принципиальные вопросы по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее, никакие дорожные карты не могут быть подписаны", - подчеркнул президент.

Стратегические партнеры

Белоруссия традиционно является важнейшим партнером РФ, о чем неоднократно заявлял российский президент Владимир Путин. В ходе выступления на VI Форуме регионов России и Беларуси 18 июля этого года в Санкт-Петербурге российский лидер подчеркнул, что Белоруссия для России - "ближайший союзник и стратегический партнер, отношения с которым строятся на принципах добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга".

"Такой подход закреплен и в Концепции внешней политики РФ, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с республикой в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между нашими странами в составе Евразийского экономического союза", - подчеркнули в российском дипведомтсве.

Россия на протяжение долгих лет является ведущим торговым партнером Белоруссии. И хотя в январе-сентябре 2019 г. российско-белорусский товарооборот незначительно снизился по отношению к январю-сентябрю 2018 г. на 1,9% до 25,83 млрд долларов США (экспорт из России в Белоруссию составил 15,89 млрд долларов (-5,1%), импорт - 9,94 млрд долларов (+3,7%), доля РФ в белорусском товарообороте со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50%.