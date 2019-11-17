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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Россия передаст Украине задержанные год назад в Керченском проливе корабли

Источник сообщил, что передача пройдет днем в Черном море в нейтральных водах у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Передача украинских военных кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе, состоится в понедельник, сообщило погрануправление ФСБ России по Республике Крым. По данным источника ТАСС, передача пройдет днем в Черном море в нейтральных водах у берегов Крыма.

Россия в воскресенье начала перемещение кораблей ВМС Украины, которые находились в Керченском порту. Как сообщили в погрануправлении, в соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями, три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" - буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне.

Как сообщили очевидцы, украинские корабли не на ходу, их транспортировали при помощи буксиров. Источники сообщали, что процесс пройдет в районе мыса Тарханкут (западная часть полуострова), позже другой источник уточнил, что передача состоится у мыса Такиль на юго-востоке Крымского полуострова. "То, что передача состоится у мыса Такиль, я не вижу никакой сакральности. Получат корабли там же, где лишились", - прокомментировала ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская.

Добрые намерения

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что возвращение Россией кораблей ВМС Украины необходимо рассматривать как элемент непростого диалога между Москвой и Киевом. Об этом свидетельствуют все действия России, отметила сенатор.

Другой член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков подчеркнул, что Россия демонстрирует добрые намерения в отношении Украины, не выдвигая никаких обязательных условий. Он надеется аналогичный ответ. "Это будет характеризовать нынешнюю власть Украины. Мы же шаг такой делаем уже не первый", - отметил Цеков.

Сенатор добавил, что у Украины есть множество способов продемонстрировать добрые намерения. "Мы находимся в санкционном режиме, инициатором санкций против России была Украина. Украина прекратила фактически транспортное сообщение с Россией. Надеемся, что это может послужить определенным намерением с ее стороны авиасообщение возобновить. Наших мужчин зрелого возраста, совершеннолетних не пускают на Украину. Возможностей более чем достаточно продемонстрировать искренние намерения улучшить отношения с Россией", - сказал Цеков.

Корабли исключены из списка вещдоков

При этом следователи ФСБ России уже исключили украинские корабли из числа вещественных доказательств по делу задержанных в Керченском проливе моряков до его рассмотрения в российском суде, сообщил источник в правоохранительных органах.

Адвокат Николай Полозов, представлявший интересы задержанных с этих кораблей военных моряков, ранее вернувшихся на родину, рассказал, что, по его информации, в нейтральных водах представители украинской стороны произведут приемку кораблей и предметов, которые на них находятся.

Он также заявил, что защита намерена добиваться прекращения уголовного дела по керченскому инциденту после того, как корабли вслед за моряками вернулся на Украину.

Инцидент в Керченском проливе

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали, а 24 моряка арестовали. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы.

7 сентября этого года Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35". Среди обмененных лиц были и 24 украинских моряка.

В настоящее время украинское Госбюро расследований изучает законность действий бывшего руководства Украины, которое отправило корабли ВМС в Керченский пролив.

Теги
УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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