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Медведев планирует встретиться с премьером Молдавии в ближайшее время

Дата встречи согласовывается

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев планирует в ближайшее время встретиться с новым премьером Молдавии Ионом Кику.

"Председатель правительства планирует встретиться с премьер-министром Молдавии в самое ближайшее время, обсудить торгово-экономическое сотрудничество", - сказал журналистам пресс-секретарь главы кабмина РФ Олег Осипов. "Дата встречи в настоящее время согласовывается", - добавил он.

Кику заявил журналистам в понедельник, что планирует на этой неделе посетить с официальным визитом Москву. По его словам, этот визит давно был согласован, однако откладывался по непонятным для нового премьера Молдавии причинам прежним руководством кабмина этой страны. "Сотрудничество с РФ имеет большую важность для Молдавии, - подчеркнул Кику. - У нас накопилось очень много проблем". В частности, он выделил вопросы в сфере торговли, поставок газа, а также проблемы с транспортными перевозками.

Кику возглавляет правительство меньшинства, которое было предложено парламенту президентом страны Игорем Додоном и поддержано Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партией Молдовы. К такой формуле прибегли после произошедшей на прошлой неделе отставки кабинета Санду и распада коалиции ПСРМ и проевропейского блока Acum ("Сейчас").

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияМолдавияКику, Ион
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