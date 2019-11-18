Встречу высокого уровня в астанинском формате планируют провести в начале декабря

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Международная встреча высокого уровня стран - гарантов астанинского формата (Россия, Иран, Турция) по Сирии планируется в Нур-Султане на начало декабря. Об этом сообщил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

"Встреча в Нур-Султане будет, скорее всего, в начале декабря. Она откладывается на несколько дней, поскольку для наших партнеров были не очень удобны даты в конце ноября. Я думаю, что в ближайшее время согласуют окончательные даты, они находятся в процессе согласования", - сказал он.

Тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии прошла в столице Казахстана 1-2 августа. В переговорах участвовали делегации стран-гарантов, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей были приглашены представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые приняли участие в астанинском переговорном процессе.