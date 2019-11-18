Визит Путина в Египет может состояться в 2020 году

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Египет планируется в 2020 году, ведется подготовка. Об этом сообщил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

"Сейчас мы находимся в контакте с нашими египетским друзьями, и речь идет о том, чтобы подготовить очередной визит нашего президента, потому что в принципе [Москва и Каир] договорились в свое время о том, чтобы ежегодно проводить саммиты, причем даже дважды в год - поочередно в России и Египте. Я думаю, что она состоится на египетской земле в следующем году. Это будут визит и важные события в рамках нашего двустороннего стратегического партнерства с Египтом", - сказал он.