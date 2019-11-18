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Акции протеста в Иране

В МИД России сообщили о нормализации обстановки в Иране

В ведомстве добавили, что россияне не пострадали при беспорядках в Иране

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Властям Ирана удается постепенно нормализовать обстановку, обострившуюся в связи с беспорядками в стране. Об этом заявил ТАСС в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Судя по всему, иранские власти постепенно нормализуют обстановку, и дальнейшее развитие [ситуация] может не получить", - сказал он.

МИД России не располагает данными о том, что в ходе беспорядков в Иране могли пострадать россияне.

"Информации такой нет, надеюсь, не будет. Посольство внимательно отслеживает эту ситуацию, как и обстановку в целом", - сказал Кабулов.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 литров бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла - 25 литров. Отдельная квота предусмотрена для таксистов - 400 литров.

После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции, произошли столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. По сообщениям местных и западных СМИ, в ходе беспорядков погибли от 12 до 30 человек, десятки получили травмы и ранения. В субботу власти республики отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам.

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ИранРоссияАкции протеста в Иране
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