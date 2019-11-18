Первый замглавы МИД КНДР отправилась на переговоры в Россию

ПХЕНЬЯН, 18 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в понедельник утром отправилась с визитом в Россию. Об этом сообщило посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.
"18 ноября посол Александр Мацегора проводил в международном аэропорту Сунан члена Госсовета, первого заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая отправилась с визитом в Россию", - отмечается в сообщении посольства.
Ранее о поездке Цой Сон Хи в Россию сообщило агентство Kyodo, которое не уточняло, каким рейсом она вылетела из Пхеньяна. В материале отмечалось, что первый замглавы МИД КНДР, вероятно, намерена провести обмен мнениями с российской стороной по ситуации на Корейском полуострове и переговорам с США о денуклеаризации.
Консультации между США и КНДР по проблеме денуклеаризации буксуют с февраля этого года после безрезультатного завершения ханойского саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Два лидера затем встретились в июне в Пханмунджоме и договорились о перезапуске диалога, но этого до сих пор не произошло. Цой Сон Хи была в числе главных переговорщиков МИД КНДР, готовивших саммит лидеров КНДР и США в Ханое в феврале нынешнего года.