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Ситуация на Корейском полуострове

Первый замглавы МИД КНДР отправилась на переговоры в Россию

Ранее о поездке Цой Сон Хи в РФ сообщило агентство Kyodo

ПХЕНЬЯН, 18 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в понедельник утром отправилась с визитом в Россию. Об этом сообщило посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

"18 ноября посол Александр Мацегора проводил в международном аэропорту Сунан члена Госсовета, первого заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая отправилась с визитом в Россию", - отмечается в сообщении посольства.

Ранее о поездке Цой Сон Хи в Россию сообщило агентство Kyodo, которое не уточняло, каким рейсом она вылетела из Пхеньяна. В материале отмечалось, что первый замглавы МИД КНДР, вероятно, намерена провести обмен мнениями с российской стороной по ситуации на Корейском полуострове и переговорам с США о денуклеаризации.

Консультации между США и КНДР по проблеме денуклеаризации буксуют с февраля этого года после безрезультатного завершения ханойского саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Два лидера затем встретились в июне в Пханмунджоме и договорились о перезапуске диалога, но этого до сих пор не произошло. Цой Сон Хи была в числе главных переговорщиков МИД КНДР, готовивших саммит лидеров КНДР и США в Ханое в феврале нынешнего года.

Теги
КНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеМацегора, Александр Иванович
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