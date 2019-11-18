Первый замглавы МИД КНДР отправилась на переговоры в Россию

ПХЕНЬЯН, 18 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в понедельник утром отправилась с визитом в Россию. Об этом сообщило посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

"18 ноября посол Александр Мацегора проводил в международном аэропорту Сунан члена Госсовета, первого заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая отправилась с визитом в Россию", - отмечается в сообщении посольства.