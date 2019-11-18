Кремль готовится к саммиту в "нормандском формате" 9 декабря

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Подготовка к саммиту в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина) 9 декабря вступила в завершающую стадию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нормандский формат" запланирован на 9 декабря, это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию", - сказал представитель Кремля в понедельник.

Песков также уточнил, что 18 ноября президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Он не назвал, кто станет собеседником российского лидера, но заметил, что разговор "будет во многом связан с подготовкой к "нормандскому формату".

Пресс-секретарь президента России отказался давать прогнозы относительно итогов саммита в "нормандском формате". По его мнению, не стоит ни завышать, ни занижать ожидания.

"По "нормандской четверке" я не буду высказывать какие-то ожидания: это очень серьезная встреча, долгожданная", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник. Он напомнил, что "был очень большой перерыв в работе "нормандского формата".

"Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, ни занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты", - предложил Песков.