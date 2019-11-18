Песков заявил, что возвращение кораблей Украине не связано с международным трибуналом

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Передача Украине военных кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками год назад во время инцидента в Керченском проливе, никак не связана с международным трибуналом, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это [возвращение кораблей] никак не связано с международным трибуналом. Никакой связи здесь нет и быть не может", - подчеркнул представитель Кремля.

Говоря о передаче кораблей, он напомнил, что на них "было совершено нарушение государственной границы Российской Федерации".

"Этим занимаются наши пограничники, Федеральная служба безопасности", - отметил он, посоветовав обращаться за комментариями в эти структуры.