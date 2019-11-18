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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Песков заявил, что возвращение кораблей Украине не связано с международным трибуналом

Пресс-секретарь президента напомнил, что эти корабли нарушили государственную границу Российской Федерации

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Передача Украине военных кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками год назад во время инцидента в Керченском проливе, никак не связана с международным трибуналом, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Это [возвращение кораблей] никак не связано с международным трибуналом. Никакой связи здесь нет и быть не может", - подчеркнул представитель Кремля.

Говоря о передаче кораблей, он напомнил, что на них "было совершено нарушение государственной границы Российской Федерации".

"Этим занимаются наши пограничники, Федеральная служба безопасности", - отметил он, посоветовав обращаться за комментариями в эти структуры.

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Источник: Россия начала передачу задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины
Речь идет о двух катерах и буксире
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