Песков: Москва не может оценить достоверность данных Киева для следственной группы по МН17

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. В Кремле не могут оценить качество и достоверность материалов, предоставленных Киевом в совместную следственную группу, которая расследует обстоятельства крушения Boeing на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать публикацию переговоров, которые помощник президента РФ Владислав Сурков якобы вел с участниками военных действий на юго-востоке Украины.

"Мы не имеем возможности хоть как-то оценивать качество и достоверность этих материалов [предоставленных Киевом], поэтому, соответственно, мы не имеем возможности их комментировать", - отметил представитель Кремля.

"Вся информация идет от совместной следственной группы, Россия никогда не была участницей, к своему сожалению, этой совместной следственной группы, ей фактически было отказано в праве принимать участие, несмотря на готовность российской стороны оказывать всяческое содействие и вносить свой весомый вклад в расследование этой чудовищной катастрофы", - напомнил он.

"Различного вида материалы в эту следственную группу зачастую попадают из Украины - из страны, на территории которой и в воздушном пространстве которой произошла эта трагедия, и страны, которая несет ответственность за несвоевременное закрытие воздушного пространства для гражданских судов", - констатировал Песков.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший полет из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.