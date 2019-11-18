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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Песков: Москва не может оценить достоверность данных Киева для следственной группы по МН17

Представитель Кремля напомнил, что вся информация идет от следственной группы, участником которой Россия никогда не была

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. В Кремле не могут оценить качество и достоверность материалов, предоставленных Киевом в совместную следственную группу, которая расследует обстоятельства крушения Boeing на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать публикацию переговоров, которые помощник президента РФ Владислав Сурков якобы вел с участниками военных действий на юго-востоке Украины.

"Мы не имеем возможности хоть как-то оценивать качество и достоверность этих материалов [предоставленных Киевом], поэтому, соответственно, мы не имеем возможности их комментировать", - отметил представитель Кремля.

"Вся информация идет от совместной следственной группы, Россия никогда не была участницей, к своему сожалению, этой совместной следственной группы, ей фактически было отказано в праве принимать участие, несмотря на готовность российской стороны оказывать всяческое содействие и вносить свой весомый вклад в расследование этой чудовищной катастрофы", - напомнил он.

"Различного вида материалы в эту следственную группу зачастую попадают из Украины - из страны, на территории которой и в воздушном пространстве которой произошла эта трагедия, и страны, которая несет ответственность за несвоевременное закрытие воздушного пространства для гражданских судов", - констатировал Песков.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший полет из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Теги
УкраинаРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой областиПесков, Дмитрий Сергеевич
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