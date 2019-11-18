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Песков: Кремль исходит из незыблемости взаимной выгоды союза с Белоруссией

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также отметил, что эмоциональный подбор лексики со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко не остался незамеченным в Кремле

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия настаивает на том, что взаимная выгода от создания Союзного государства РФ и Белоруссии является неоспоримым фактом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск не подпишет документы по интеграции с РФ при угрозе его суверенитету.

"Мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой", - сказал Песков.

Комментируя высказывания белорусского лидера, представитель Кремля отметил, что Лукашенко задавался вопросом о том, чтобы гипотетически подвергнуть сомнению целесообразность такого союза. Он добавил, что эмоциональный подбор лексики со стороны президента Белоруссии не остался незамеченным в Кремле. "Безусловно, конечно обратили [внимание на использованные формулировки]", - заключил Песков.

Лукашенко 17 ноября заявил журналистам, что ни один документ им не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни белорусского общества, к которым он отнес суверенитет и независимость государства. По его словам, если не будут решены наши принципиальные вопросы по поставкам углеводородов, открытию рынков для белорусских товаров, снятию барьеров и т. д., никакие дорожные карты не могут быть подписаны.

Лукашенко также заявил, что "Беларусь - не нахлебница и не хочет ею быть". Он привел в пример США, которые начали торговую войну с Китаем "из-за дефицита в торговом балансе на сотни миллиардов долларов". При этом Лукашенко высказал мнение, что белорусам выстроили барьеры и не пускают на российский рынок по отдельным видам товаров. Однако он заверил, что Белоруссия с Россией воевать не будет, как Америка с Китаем. Он также отметил, что ненормально, когда будучи в союзе с РФ Минск "каждый год теряет и условия ухудшаются".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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