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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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Косачев прокомментировал передачу Украине задержанных в Керченском проливе кораблей

По мнению сенатора, реакция Москвы на инцидент была предельно однозначной и четкой, а также единственно верной

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Жесткая реакция России в ответ на действия украинских кораблей год назад стала гарантией того, что подобные инциденты не повторятся в дальнейшем. Об этом заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Константин Косачев, отвечая на вопрос ТАСС.

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В понедельник в Черном море состоялась передача трех украинских военных кораблей - буксира "Яны Капу" и малых бронированных артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск" украинской стороне.

"Керченский прорыв" стал единственным в своем роде инцидентом, - сказал Косачев. - Именно жесткая реакция Россия гарантировала то, чтобы подобного рода попытки не воспроизводились в дальнейшем. Я уверен, что тогда, еще при президенте [Петре] Порошенко, желающих воспроизводить эти инциденты бесконечно долго было более чем достаточно. Я надеюсь, что сейчас таких любителей провокаций в украинском руководстве становится все меньше". Глава комитета также добавил, что для России никогда не было самоцелью ни конфискация материальных ценностей (украинских судов), ни удержание украинских моряков. 

По мнению сенатора, реакция России на данный инцидент была "предельно однозначной и четкой", а также единственно верной, так как в противном случае аналогичные инциденты, связанные с нарушением российских границ, могли бы происходить и в дальнейшем.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичУкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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