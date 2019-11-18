Аксенов назвал передачу кораблей Украине сигналом к необходимой нормализации отношений

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал передачу кораблей Украине сигналом к необходимости нормализовать российско-украинские отношения, сообщил он в понедельник на своей странице "ВКонтакте".

В понедельник в Черном море состоялась передача трех украинских военных кораблей - буксира "Яны Капу" и малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск" украинской стороне.

"Это четкий сигнал украинской власти: пора оставить в прошлом деструктивную политику прежнего режима, следствием которой стала, в том числе, авантюра в Керченском проливе. Надеюсь, что те, кому адресован этот сигнал, сделают правильные выводы", - написал Аксенов.

По его словам, передача кораблей является жестом доброй воли, который может позволить себе только сильное и уверенное в своей правоте государство, настроенное на нормализацию всего комплекса российско-украинских отношений.