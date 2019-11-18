Путин назначил нового посла РФ в Словении

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении чрезвычайным и полномочным послом России в Словении Тимура Эйвазова. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Эйвазова Тимура Рафаиловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Словении", - говорится в тексте документа. Ранее он занимал должность советника-посланника посольства РФ во Франции.

Другим указом Путин освободил от этой должности Доку Завгаева.