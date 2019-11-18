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Лавров: Россия и Белоруссия обеспокоены усилением военной активности НАТО на востоке

Эти процессы необходимо рассматривать в контексте имеющихся у всех стран ОБСЕ обязательств, отметил глава МИД РФ
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА 18 ноября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия встревожены усилением военной активности НАТО вблизи границ двух государств. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии.

"Мы договорились сегодня рассмотреть ситуацию, которая складывается на евро-атлантическом пространстве. Нас беспокоит продолжение курса НАТО на продвижение военной архитектуры ближе к нашим границам, беспокоит усиление военной активности Североатлантического альянса вблизи наших государств", - сказал он.

"И мы исходим из того, что необходимо рассматривать эти процессы в контексте имеющихся у всех стран ОБСЕ обязательств не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - добавил министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
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