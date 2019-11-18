Лавров заявил, что Москва и Минск выступают против нелегитимных односторонних санкций

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Москва и Минск едины в том, что введение односторонних санкций противоречит нормам международного права и подрывает доверие на мировой арене. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии под сопредседательством глав внешнеполитических ведомств.

"Еще один пункт повестки дня сегодняшнего заседания касается задействования рядом наших западных коллег, прежде всего США и Европейским союзом, нелегитимного инструментария односторонних санкций в нарушение принципов Устава ООН, - отметил он. - Эта практика, конечно же, серьезно подрывает доверие и взаимопонимание на мировой арене".

Глава МИД РФ подчеркнул, что при обсуждении острых проблем и негативных явлений на международной арене, которые вызывают серьезную напряженность на многосторонних площадках и в двусторонних отношениях с третьими странами, Россия и Белоруссия "продвигают объединительную, а не разъединительную повестку дня" и "всегда ориентируются не на негативные сценарии, а на выработку, поиск конструктивных решений, которые позволят преодолеть эти процессы, сказывающиеся весьма отрицательно на положении дел в нашем общем регионе и в целом в международных делах".